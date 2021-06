Kuriose Aktion: Fans protestieren per Flugzeug-Banner gegen Holland-Taktik

Als die niederländische Nationalmannschaft am Samstag im Trainingscamp in Zeist den Platz zum Abschlusstraining vor dem EM-Auftakt gegen die Ukraine betrat, blickten die Spieler überrascht in den wolkenverhangenen Himmel. Über dem Gelände schwebte ein Flugzeug mit einem Banner, auf dem in niederländischer Sprache stand: "Frank, wie immer 4-3-3". Eine Anspielung auf die Diskussionen um die Taktik von Bondscoach Frank de Boer, der bei der Europameisterschaft in einem 5-3-2-System spielen lassen will anstatt im in den Niederlanden heiligen 4-3-3. Wer das Flugzeug geschickt hatte, blieb unklar. Die Spieler reagierten in jedem Fall amüsiert auf die Aktion.

