Österreich-Kapitän David Alaba trotz Niederlage gegen Niederlande stolz: "Wir waren mutig"

Österreich muss nach der 0:2-Niederlage in Amsterdam gegen die Niederlande am zweiten Spieltag der EM-Gruppe C um das Weiterkommen bei der Europameisterschaft bangen. Dennoch war Österreichs Kapitän David Alaba nicht unzufrieden mit der Vorstellung seiner Mannschaft. "Ich glaube, wir haben uns auch nach dem 0:1 nicht verwirren lassen. Uns war bewusst, dass man die Niederländer nicht zu hundert Prozent stoppen kann, aber wir waren mutig", sagte der 28-Jährige, der nach dem Turnier ablösefrei vom FC Bayern München zu Real Madrid wechseln wird.

