Niederlande durch Sieg gegen Österreich vorzeitig Gruppensieger - EM-Aus für Nordmazedonien

Die Niederlande haben am zweiten Spieltag der Gruppe C einen verdienten 2:0 (1:0)-Erfolg über Österreich eingefahren und damit am Donnerstag als feststehender Gruppensieger vorzeitig das Ticket fürs Achtelfinale der Europameisterschaft gelöst. Die Österreicher hingegen, die ihr erstes Spiel gegen Nordmazedonien mit 3:1 gewonnen hatten, haben in ihrer dritten Partie gegen die Ukraine noch die Möglichkeit, in die Runde der letzten 16 vorzustoßen. Die Ukraine hatten zuvor Nordmazedonien mit 2:1 bezwungen. Durch den niederländischen Sieg ist Nordmazedonien als erster EM-Teilnehmer bereits ausgeschieden. Anzeige

Die Hausherren gingen in Amsterdam früh mit 1:0 in Führung - durch einen Foulelfmeter. Der in diesem Sommer zu Real Madrid wechselnde Noch-Bayern-Profi David Alaba war Denzel Dumfries im österreichischen Strafraum auf den Fuß getreten. Auf Intervention des Videoassistenten (VAR) sah sich Schiedsrichter Orel Ginfred (Israel) die Szene auf dem Bildschirm noch einmal an und entschied auf Strafstoß. Den verwandelte Memphis Depay ins linke Eck (11.). Österreichs Kapitän Alaba sah für das Foul zudem die Gelbe Karte.

Im Anschluss gelang der ÖFB-Elf zunächst wenig. Depay hingegen hatte die Möglichkeit zum 2:0, drehte sich um zwei Gegenspieler herum und traf aus 16 Metern das Außennetz (24.). Für Österreich ließ Abwehrspieler Martin Hinteregger von Eintracht Frankfurt mit einem Distanzschuss aufhorchen, der jedoch knapp über den niederländischen Kasten segelte (35.). Wenig später hatte Depay nach Ablage des Wolfsburgers Wout Weghorst eine weitere Chance per Direktabnahme. Der Ball ging aber drüber (40.). So blieb es zur Pause beim knappen Vorsprung der Niederländer gegen Österreicher, denen es bis dato an Durchschlagskraft mangelte.





Nach Wiederanpfiff verflachte die Partie ein wenig. Die "Elftal" agierte nicht mehr ganz so temporeich und druckvoll, verteidigte aber nach wie vor solide, so dass Österreich offensiv kaum zum Zuge kam. Erst nach knapp einer Stunde wieder ein Aufreger in der Arena: Nach einem Eckball parierte Torwart Daniel Bachmann einen Kopfball von Stefan de Vrij. Im Nachsetzen versucht es Mathijs de Ligt, wird aber von Michael Gregoritsch geblockt (61.). Kurz darauf erhöhte "Oranje" auf 2:0: Der gerade erst eingewechselte Donyell Malen stürmte von der Mittellinie aus auf Bachmann zu, legte quer auf den mitgelaufenen Dumfries, der nur noch einschieben musste (67.). Bachmann sah die Gelbe Karte, weil er nach dem Geschmack der Unparteiischen zu energisch eine vermeintliche Abseitsposition beim Treffer reklamierte.