Niederländischer Rekordspieler Wesley Sneijder gibt Karriereende bekannt

Wesley Sneijder hat im Alter von 35 Jahren seine aktive Karriere beendet. Der niederländische Rekordnationalspieler (134 Einsätze, 30 Tore) verkündete in einem Interview mit dem Vereinssender des FC Utrecht in Rahmen der Anmietung einer VIP-Loge: "Meine Gefühle für die Stadt sind groß. Da ich jetzt mit dem Fußball aufgehört habe, will ich einen schönen Platz haben, um meine Erinnerungen mit anderen zu teilen ."

Hintergrund: Sneijder, der in Utrecht geboren ist, aber nie für den Eredivisie-Klub spielte, unterhält der ehemalige Spielmacher ab sofort eine Loge, die in ein Museum über seine Laufbahn umfunktioniert werden soll. Zuletzt war er für den Al Gharafa Sports Club in Katar aktiv. Zuvor spielte Sneijder für OGC Nizza, Galatasaray Istanbul, Inter Mailand, Real Madrid und Ajax Amsterdam, wo er ausgebildet wurde. Insgesamt verbuchte er 153 Tore und 142 Assists in 573 Profispielen.