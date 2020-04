Niederländischer Verband fordert Staatshilfe nach Saison-Abbruch: 400 Millionen Euro Schaden möglich

"Wir schlagen Alarm wegen der Konsequenzen für unsere Branche. Wir bitten Sie, mit uns gemeinsam nach kreativen, realen und verfügbaren Lösungen für den Profifußball zu suchen", schrieb KNVB-Sportdirektor Eric Gudde in einem Brief, der dem niederländischen TV-Sender NOS vorliegt. Der KNVB hatte am Freitag entschieden, dass es nach dem Abbruch der Saison keine Meister sowie keine Auf- und Absteiger gibt.

KNVB: Minus von 400 Millionen Euro möglich

Auch Belgien entscheidet über Abbruch

Am Montag will Belgien über den Abbruch der Saison entscheiden. Aus Sicht von KNVB-Präsident Just Spee könnte es dabei europaweit in der Corona-Krise zu einem Saisonstopp kommen. Die Chance, dass in anderen Ligen noch gespielt werden könnte, bezeichnete er als gering. "Um ehrlich zu sein, wenn ich sehe, was passiert und dass Spiele Woche um Woche um Woche verschoben werden: Wie realistisch ist es, dass es in den kommenden drei oder vier Woche zu einer anderen Lösung kommt? Nicht sonderlich, denke ich", sagte Spee der BBC.