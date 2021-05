Niederlechner kritisiert Ex-Augsburg-Trainer Herrlich: "Dann habe ich einmal zu viel gesagt"

Der 29-Jährige wurde von Weinzierl wieder in die Startelf beordert, nachdem er zuletzt unter Herrlich kaum eingesetzt worden war. Für den früheren Coach, der Ende April gehen musste, fand Niederlechner so durchaus auch kritische Worte. "Ich muss aufpassen, was ich sage. Es war keine leichte Zeit für mich die letzten Wochen. Ich habe es nullkommanull verstanden, weil ich in der Rückrunde wieder richtig gut drauf war."

Als ausschlaggebend dafür, dass er zuletzt kaum Einsatzchancen erhielt, benannte der Ex-Mainzer auch nicht-sportliche Gründe. "Dann habe ich einmal zu viel gesagt oder meine Meinung geäußert, dann habe ich die letzten Wochen draußen gehockt, was ich nicht verstehen konnte, weil wir mitten im Abstiegskampf sind", erklärte Niederlecher. Dies jedoch sei "die Entscheidung vom Ex-Trainer, das muss man akzeptieren", so der Stürmer weiter.

Niederlechner: Weinzierl "hat mich stark geredet"

Der Treffer gegen den VfB war für Niederlechner erst der vierte in einer bis dato schwierigen Bundesliga-Spielzeit. In der vergangenen Spielzeit hatte der bullige Angreifer noch 13 Treffer für den FCA erzielt, der in diesem Jahr nach einem starken Saisonstart zunehmend in Abstiegsgefahr geraten ist. Nun soll mit Markus Weinzierl ein alter Bekannter den Klub retten - er coachte Augsburg bereits zwischen 2012 und 2016. Der Rückkehrer sei "gleich im ersten Training zu mir gekommen, hat mich stark geredet und mir das Vertrauen gegeben. Er hat mir gesagt, was ich machen soll", lobte Niederlechner, der das Vertrauen prompt zurückzahlen konnte.