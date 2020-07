"Sehen die in West-Peine genauso": Neuer Braunschweig-Trainer Meyer stichelt gegen 96

Bis zum ersehnten Comeback des Niedersachsen-Derbys in der kommenden Saison müssen sich die Fans noch ein wenig gedulden. Die ersten Giftpfeile sind trotzdem schon geflogen - verschossen vom neuen Trainer von Eintracht Braunschweig in Richtung Hannover. Daniel Meyer gab im Interview mit dem NDR nicht nur den Klassenerhalt als Saisonziel aus, sondern auch einen Sieg im direkten Duell mit 96.

"Richtig Spaß macht es nur, wenn du als Sieger hervorgehst"

"Wir wollen da das Maximale rausholen. Richtig Spaß macht es nur, wenn du am Ende als Sieger hervorgehst", sagte Meyer. Soweit, so unspektakulär. Doch der nächste Satz darf durchaus als kleine Provokation verstanden werden. "Das sehen die in West-Peine genauso", fügte er süffisant an. Damit übernahm der neue Übungsleiter rasch das Fan-Vokabular von "Peine West" und Peine Ost", das die Anhänger beider Lager als spöttisches Synonym für die jeweils andere Stadt verwenden.