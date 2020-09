Viel Grund zum Optimismus: Doch Niedersachsen Döhren muss sich noch gedulden

Neue Trainer, neue Spieler, neue Ziele – in diesem Sommer hat sich bei Bezirksligist Niedersachsen-Döhren eine Menge verändert. Alles lief rund – bis das Corona-Virus die Pläne über den Haufen geworfen hat.

Bis zum 11. September muss die Mannschaft in Quarantäne bleiben. Dabei sollte der Start am Wochenende nach elf Jahren mit Till Uhlig als Trainer als Zeitenwende verstanden werden. Benjamin Ullrich und Michael Wohlatz coachen gleichgestellt. „Micha und ich kennen uns zwar schon 20 Jahre, aber auch wir müssen uns in der neuen Aufgabe erst zusammenfinden. Es passt bislang perfekt“, sagt Ullrich.