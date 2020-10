Mit überragendem Comebacker Maik Bode: Niedersachsen Döhren entzaubert Koldinger SV

KSV-Coach Michael Jarzombek gab sich dennoch entspannt. „Jedes Team wird mal verlieren und am Ende brauchen wir über 30 Punkte, um dort zu stehen“, sagte er. „Wir müssen die Niederlage nicht zu hoch hängen, wir wissen, was nicht gut war.“

So deutlich wie das Ergebnis am Ende ausfiel, waren die Verhältnisse lange nicht. In der ersten Halbzeit waren die Koldinger die spielbestimmende und gefährlichere Mannschaft.

In Führung geht zunächst der KSV

Nach einem frühen Lattentreffer von Döhrens Maik Bode kam der KSV in Person von Rouven Bräunig, Marvin Ische, Hassan Jaber und Pascal Jarzyna mehrfach gefährlich zum Abschluss. Nach Vorarbeit von Jaber besorgte Marvin Ische schließlich das 1:0 (34.).

Der Vorsprung hielt jedoch nicht bis zur Pause. Einen umstrittenen Foulelfmeter verwandelte Bode bei seinem Comeback nach langer Verletzungspause zum Ausgleich (43.).

Bode legt noch zwei Treffer nach

Der Treffer schien auf beiden Seiten Wirkung zu zeigen. Während die Koldinger zu Beginn der zweiten Halbzeit noch nicht auf der Höhe waren, machte Döhren Druck.

Erneut Bode traf nach eklatantem Fehler von Jaaub Fakih zum 1:2 (50.). Es folgte eine Drangphase der Gäste, allein die Tore fehlten. Stattdessen machten der überragende Bode (69.) und Robin von Freeden (82.) durch zwei Kontertore alles klar.

„Dadurch, dass wir es vorne zu uneffektiv und hinten zu sorglos und gestaltet haben, gewinnt der Gegner verdient“, resümierte Jarzombek.