Ohne ihn läuft's nicht: "Unterschiedsspieler" Maik Bode ist Döhrens Lebensversicherung

Das Besondere: Bis zum Beginn dieser Saison wurde Bode als Innenverteidiger aufgestellt. Zuvor hatte der 30-Jährige beim HSC und bei TuS Kleefeld als Stürmer gespielt. „Die Not in der Innenverteidigung war groß, deshalb sollte er dort aushelfen“, sagt Woh­latz.

"So einen Spieler gibt es nicht noch einmal in der Liga"

Für den Coach, der zu Saisonbeginn das Team übernommen hat, war aber klar: „Maik ist ein Stürmer. So einen Spieler gibt es nicht noch einmal in der Liga.“ Seine Bedeutung für Döhren lässt sich an einem Spiel ableiten. Gegen den Tabellenletzten VfL Eintracht fehlte Bode, Döhren spielte 1:1.