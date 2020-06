"Ich bin gespannt, was kommt": Till Uhlig hört als Trainer auf, bleibt aber Döhrens Klubchef

Am Freitag pfiffen die Herren zum letzten Mal nach seiner Pfeife. Alles anders in Döhren, nicht nur wegen Corona.

Den Posten bei der ersten Herrenmannschaft übernehmen Michael Wohlatz und Benjamin Ullrich. Die Zielsetzung bleibt ehrgeizig. „In den kommenden fünf Jahren wollen wir in Döhren an die Tür zur Landesliga anklopfen“, sagt Uhlig. Er übernimmt im Döhrener Nachwuchs übrigens die U10, die damit ein vierköpfiges Trainerteam hat.

Anfang März stand Uhlig zum letzten Mal bei „seinen“ Herren an der Seitenlinie. Bei einem Freundschaftsspiel in Mellendorf war das – dann kam die Corona-Pandemie. Bereits im Februar hatte er außerdem seine Nachfolger verpflichtet. Denn Uhlig ist auch Vorsitzender des Gesamtvereins in Döhren. Das bleibt er auch nach dem Trainerabschied.

Ob das die nächste Erfolgsgeschichte wird? Gut möglich! Bei den Herren jedenfalls prägte Uhlig eine Ära. Als er vor elf Jahren übernahm, hatte die Spielvereinigung bei zehn ausstehenden Spielen acht Punkte Rückstand auf das rettende Ufer. Das Team arbeitete sich aus den Tiefen der Tabelle, landete noch auf dem Abstiegsrelegationsplatz.

"Ich habe viel über mich selbst gelernt"

Das ganz schöne Ende blieb aus, Döhren scheiterte an der Relegation. Doch so bitter der Abstieg aus der Bezirksliga damals war: Uhlig blieb und brachte den Erfolg zurück. Die darauffolgende Saison in der Kreisliga war die erste komplette Spielzeit für Uhlig an der Seitenlinie. Sein Team stieg als Tabellenerster direkt wieder in die Bezirksliga auf. Dort spielen die Döhrener bis heute.

Der fußballverrückte Hannoveraner blickt auf eine besondere Zeit zurück. „Ich habe während dieser großartigen Zeit viel über unterschiedliche Charaktere und auch über mich selbst gelernt.“