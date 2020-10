Aus in der Qualifikationsrunde: Egestorf/Langreder verabschiedet sich aus dem Niedersachsenpokal

Was seine Mannschaft verpasste, gelang Mario Petry nach 74 Minuten. „Wir haben ein viel besser Spiel gemacht als beim 0:0 zuletzt in Wolfenbüttel, aber beim Torabschluss waren wir ähnlich aufgestellt“, sagte Nieber. Am Sonntag gibt’s das schnelle Wiedersehen zwischen beiden Teams, dann reist der MTV in der Oberliga an den Deister.