4:3 gegen Lupo Martini: Ramlingen kämpft sich ins Niedersachsen-Pokal-Viertelfinale 

Fünf Tore gab es vor elf Tagen in der Liga, sieben Treffer gab es gestern in der Qualifikationsrunde des NFV-Pokals für Amateure. Nur dass der SV Ramlingen/Ehlershausen beim schnellen Wiedersehen mit Lupo-Martini Wolfsburg den Spieß umdrehte und nach dem 4:3 (1:1) auf eigenem Platz ins Achtelfinale einzog „Es war ein super Pokalfight“, sagte RSE-Trainer Philipp Gasde. „Meine Mannschaft hat eine starke Leistung und einen tollen Willen gezeigt. Aber es geht ja auch um ein bisschen was.“

Georgios Firiaridis brachte die Platzherren mit einem 18-Meter-Schuss in den Winkel nach 23 Minuten in Führung. Andrea Rizzo glich kurz vor der Pause aus (43.). Und kurz nach Wiederanpfiff legte Timon Hallmann sogar das 2:1 für die Gäste nach (46.). Unmittelbar im Gegenzug stellte Firiaridis mit einer schönen Einzelleistung den Gleichstand wieder her. Aus 14 Metern sorgte Mitchell Jordan wiederum nur eine Zeigerumdrehung später für die erneute Ramlinger Führung. Eine von zahlreichen guten RSE-Chancen in Hälfte zwei nutzte Steffen von Pleß, der in der 90. Minute seine starke Leistung mit dem 4:2 krönte. Rizzos zweiter Treffer war nicht mehr als Ergebniskosmetik.