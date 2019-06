Niedersachsenmeister 2019: 96-Frauen steigen in Regionalliga auf und lassen die Korken knallen

Schon fünf Minuten vor dem Schlusspfiff haben auf der Ersatzbank die Vorbereitungen die die große Aufstiegsparty begonnen. Die Frauen von Hannover 96 führten zu diesem Zeitpunkt im Relegationsspiel gegen BW Hollage um den Regionalligaaufstieg schon ungefährdet mit 3:0. T-Shirts wurden gereicht, Sektflaschen vorbereitet. Die Reservespielerinnen lagen sich bereits in den Armen. Dann folgte schließlich der erlösende Schlusspfiff und es bildete sich eine große Jubeltraube. Alle lagen sich in den Armen, strahlten im Gesicht, lachten und spritzten sich gegenseitig mit Sekt nass. „Vor vier Jahren haben wir in der Versenkung der Bezirksliga gekickt. Und jetzt haben wir den Aufstieg in die Regionalliga geschafft. Das ist einfach geil“, sagte der nasstriefende 96-Trainer Marcel Geisenhainer.

„Man hat die ganze Saison so hart gearbeitet. Der ganze Druck fällt am Ende von einem ab“

Die Spielerinnen haben größtenteils noch gar nicht realisiert, was sie geleistet haben. „Ich bin total kaputt. Es wird ein wenig dauern, um das zu verarbeiten“, sagte Kapitän Jessica Arend. „Wir haben uns einen Traum erfüllt“, fügte sie hinzu. Schon zum zweiten Mal hat Isabel Waßmann den Aufstieg in die Regionalliga gefeiert. Ihr gelang es schon einmal mit Fortuna Celle. „Beide Male war es toll. Am Ende fällt eine große Last von einem ab“, sagte sie. Und Lena Rathmann, die von Waßmann als besonders feierwütig bezeichnet wurde, war nach dem Schlusspfiff besonders emotional. „Man hat die ganze Saison so hart gearbeitet. Der ganze Druck fällt am Ende von einem ab.“

Doch 96 schien mit dem Druck besonders gut zurechtzukommen. „Wir haben von der ersten Sekunde eine starke Leistung auf den Platz gebracht“, lobte Geisenhainer. Das Team aus Hollage beschränkte sich ausschließlich auf Defensivarbeit, schlug die erkämpften Bälle meist nur hoch aus dem eigenen Strafraum nach vorne. Und schon baute 96 den nächsten Angriff auf. Die Hannoveranerinnen erspielten sich diverse Torchancen, gingen damit allerdings zunächst noch sehr fahrlässig um. Aileen Osterwold scheiterte freistehend an Torhüterin Jessica Meier, der Nachschuss von Hannah Lena Kamm wurde geblockt (8.). Julia Catharina Dose brachte zu wenig Druck hinter ihren Kopfball (14.). Erst in der 41. Minute konnte 96 das erste Mal jubeln. Anna-Lena Füllkrug bediente Kamm, die freistehend einschoss. „Eigentlich waren wir damit durch. Denn von Hollage kam offensiv nichts“, sagte Arend. Es hätte schon zwei Minuten später das beruhigende 2:0 fallen können, doch Dose schoss eine gegnerische Spielerin auf der Torlinie an.