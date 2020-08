Gegner gefunden: TSV Havelse muss im Pokalfinale gegen den BSV Rehden ran

Der BSV Rehden hat am kommenden Sonntag (15 Uhr) im Endspiel gegen Havelse Heimrecht. Die Mannschaft von Trainer Jan Zimmermann, die durch den Verzicht von Halbfinalgegner Eintracht Braunschweig kampflos ins Finale eingezogen ist, hatte bei der Auslosung des Spielortes kein Glück. Der Sieger des Endspiels trifft dann in der ersten Runde des DFB-Pokals auf den Bundesligisten Mainz 05.

Der TSV Havelse bekommt es im Finale des Niedersachsenpokals mit dem BSV Rehden zu tun. Im Halbfinal-Duell beim VfB Oldenburg setzten sich die Gäste am Sonntag deutlich mit 4:1 durch.

Vorfreude bei Zimmermann

„Rehden hat hochverdient gewonnen. Sie haben konsequent verteidigt und hatten in der Offensive einige sehr gute Aktionen“, sagte Havelse-Trainer Jan Zimmermann, der beim Spiel in Oldenburg auf der Tribüne saß. „Wir freuen uns auf das Finale, es wird sicherlich spannend und interessant werden.“

Zwar gingen die Gastgeber in Oldenburg früh durch einen verwandelten Foulelfmeter von Mirko Schuster (9.) in Führung, doch Rehden zeigte sich unbeeindruckt und kam nur wenig später durch Addy Waku Menga (17.) zum Ausgleich. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit drehte Emre Yesilova (45.+1) die Partie zu Gunsten des BSV. Ein Doppelschlag von Jaroslaw Lindner (61., 63.) sorgte schließlich frühzeitig für die Vorentscheidung der überlegenen Gäste.