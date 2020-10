Da war doch was! Oktober, Pokal, KK gegen RSE - wiederholt sich Geschichte?

Es muss in diesen Zeiten allerlei beachtet werden bei einem Fußballspiel. Nicht nur wegen Corona. Bei einem Rundgang um den D-Platz des TSV Krähenwinkel/Kaltenweide hatte Peter Sawgorodnii festgestellt, dass es an manchen Stellen zu schattig ist, ein paar Bäume ließen nicht genügend Flutlicht durch.

So wie in der vergangenen Saison. Oktober, Pokal, KK gegen den RSE – das gab es auch vor einem Jahr schon, mit 6:1 hatten sich die Krähen im Bezirkspokal durchgesetzt. Die Deutlichkeit dieses Erfolges überraschte, wenngleich Ramlingens Trainer Philipp Gasde etliche Reservisten eingesetzt hatte. „Wir werden auch diesmal rotieren, aber nicht auf so vielen Positionen“, sagt er. Und wie es aussehen kann, wenn der RSE Ernst macht, zeigte die Mannschaft damals nur drei Wochen nach dem Pokal-Aus bei ihrem 4:0-Sieg in der Punktrunde an gleicher Stelle.

Pascal Preuß will Paroli bietet

Pascal Preuß hat sich jedenfalls darauf eingestellt, dass seiner Elf am Abend nichts geschenkt wird. „Die Ramlinger sind nicht umsonst aufgestiegen und jetzt ein Spitzenteam der Oberliga“, sagt der TSV-Coach. „Aber wie ich meine Jungs im Training erlebt habe, sind sie heiß, haben Bock auf das Spiel und wollen eine Runde weiterkommen. Wir können Paroli bieten.“

Mit drei Siegen in Folge haben die Krähen zuletzt in der Liga zudem viel Selbstvertrauen getankt, auch die personellen Voraussetzungen für einen „ordentlichen Pokal-Fight“ (Preuß) sind gut. Yannic Reck fällt zwar aus, seine Verletzung beim 3:2 gegen Spitzenreiter STK Eilvese scheint jedoch nicht so schlimm zu sein wie zunächst befürchtet. Die ausgekugelte Schulter wurde wieder eingerenkt, am Dienstag hatte er noch einen MRT-Termin.

Philipp Gasde sieht sein Team in der Pflicht

Der RSE kann mit Ausnahme der weiter verletzt fehlenden Steffen von Pleß, Hüseyin Yüksel und Timo Gieseking auf den Kader bauen, mit dem der Klub jüngst in Tündern erfolgreich war. Gasde erwartet allerdings eine Steigerung im Vergleich zum 1:0. „Eine Leistung wie in der ersten Viertelstunde dürfen wir uns gegen keinen Gegner erlauben. Das geht nicht immer gut“, sagt der RSE-Trainer. „Die Krähen haben eine kampfstarke Mannschaft, die bissig ist, vor allem zu Hause. Als klassenhöheres Team ist man aber immer in der Pflicht, das Spiel für sich zu entscheiden.“