Niedersachsens neuer Box-Präsident Michael Seltmann will "neue Akzente setzen"

Es ist zu einigen verbalen Schlagabtauschen gekommen bei der Verbandstagung der niedersächsischen Boxer. Es gab Kontroversen, am Ende stand ein komplett neuer Vorstand. Als Präsident ist Michael Seltmann gewählt worden. „Das Boxen ist in meiner DNA. Ich will neue Akzente setzen und einen neuen Ansatz versuchen“, sagte der 50-jährige Gifhorner. Neuer Vize ist Nico Fiedler aus Meine.

Was erreicht worden ist und wie es weitergehen soll, darüber wurde intensiv debattiert. Ex-Vorsitzender Manfred Schumann stellte sich nach seiner Rede für eine Wiederwahl nicht zur Verfügung. „Ich bin derart angegangen worden und hatte so viel Gegenwind, dass ich mich freiwillig zurückgezogen habe“, sagte Schumann. Er habe sich das nicht mehr antun wollen. „Ich hatte an meiner Arbeit im Verband aber viel Freude“, so Schumann. Offenbar war die Kommunikation zwischen dem früheren Vorstand und einigen Vereinen gestört, jedenfalls rumpelte es spürbar.