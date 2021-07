Nießen verlängert bei Dresden Titans: „Bis in die Pro A ist es ein langer Weg“

Aufstieg in ProA möglich?

Wir müssen erst einmal abwarten, wie der Kader letztendlich aussieht. Ein Großteil der Spieler bleibt, aber Änderungen wird es geben. Center Aaron Kayser ist beispielsweise schon weggegangen. Ich bin aber zuversichtlich, dass wir ein sehr gutes Team auf die Beine bekommen. Dann müssen wir schauen. Man weiß nie, auf wen man in den Play-offs trifft. Klar, wir wollen oben mitspielen – es wird aber schwer, die gute letzte Saison zu wiederholen. Wir wollen trotzdem versuchen, an diese Spielzeit anzuknüpfen und vielleicht noch einen Tick besser zu sein. Wir wollen uns alle persönlich und als Team weiterentwickeln und den nächsten Schritt machen. Mal sehen, wo die Reise dann hingeht. Natürlich wäre es schön, den Standort Dresden mal wieder in die Pro A zu bringen. Vieles dafür ist hier gegeben.

Ich habe damals fast jedes Training mitgemacht, hätte die Möglichkeit gehabt, auch mit der „Ersten“ zu spielen. Mit dem Trainer, der damals da war (Liam Flynn/d. Red.), hat es persönlich aber nicht so gepasst. Da habe ich gesagt, dass ich die Spiele lieber mit der 2. Mannschaft bestreiten möchte. Noch irgendwann einmal mit den Titans in der Pro A aufzulaufen, wäre deswegen schon ein schöner Gedanke. Aber man darf nicht den Fehler machen, daran viel zu denken, denn bis in die Pro A ist es ein langer Weg. Aufzusteigen – das ist sehr schwierig. 2016 haben wir es schon einmal geschafft, aber da war es nicht allein sportlich begründet, sondern da spielten finanzielle Faktoren rein, denn die damals sportlich Aufstiegsberechtigten wollten nicht hoch, wir sind nachgerückt.

Gerne vor vielen Fans

Die Titans spielen weiter in der Südstaffel. Wäre Ihnen der Norden lieber gewesen?

Beides hat Vor- und Nachteile. Es ist natürlich gut, dass man die Teams aus dem Süden schon etwas kennt. Aber es sind im Süden auch sehr viele Farmteams von Erstligisten dabei, zu deren Spielen wenig Zuschauer kommen. Das ist nicht so schön, denn ich spiele gern vor vielen Fans, hoffe auch, dass die wieder regelmäßig in die Hallen kommen dürfen. Im Süden hat man auch mehr Spiele, da dort jetzt 13 Mannschaften spielen und nicht mehr zwölf. so hat man noch mehr Konkurrenz, die Auswärtsfahrten nehmen sich im Vergleich zu denen im Norden nicht viel. Das sind im Schnitt so 50 Kilometer mehr pro Reise – das macht bei den Entfernungen auch nicht mehr so viel aus. Aber so oder so: Wir nehmen es, wie es kommt!