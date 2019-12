Offiziell: Ex-Leicester-Trainer Nigel Pearson übernimmt den FC Watford

Der 56-jährige Pearson trainierte zuvor bereits zahlreiche Vereine in England, darunter den FC Southampton (2008), Leicester City (2008-2010 und 2011 bis 2015), Hull City (2010/11) und Derby County (2016), zuletzt war er in Belgien für anderthalb Jahre als Coach von OH Leuven unter Vertrag. "Nigel ist ein eindrucksvoller Trainer und kommt mit einer großen Erfahrung und großem Erfolg" , sagte Geschäftsführer Scott Duxbury.

Leicester: Pearson ermöglichte Premier-League-Titel von Nachfolger Ranieri

Pearson hatte Leicester zu Titelgewinnen in der drittklassigen League One und der zweitklassigen Championship geführt. 2015 rettete er die Foxes mit sieben Siegen in neun Spielen vor dem Wiederabstieg und ermöglichte so indirekt den sensationellen Titelgewinn seines Nachfolgers Claudio Ranieri.