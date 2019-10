Ende des Nike Oregon Project: Leichtathletik-Ass Klosterhalfen spricht von "wichtigem Schritt"

Der Druck wurde offenbar zu groß. Nach den Dopingvorwürfen gegen den Cheftrainer Alberto Salazar und den Arzt Jeffrey Brown hat Nike am Freitag offiziell bestätigt, das umstrittene Oregon Project einzustellen . " Wir haben beschlossen, das Oregon-Projekt zu beenden, damit sich die Athleten auf ihre Trainings- und Wettkampfbedürfnisse konzentrieren können ", hieß es in der Stellungnahme des US-Sportartikelherstellers.

Die deutsche Langstreckenläuferin Konstanze Klosterhalfen trainierte seit rund einem Jahr beim Nike Oregon Project. Kurz nach Bekanntwerden hat sich die 22 Jahre alte Leichtathletin, die jüngst bei der WM in Doha die Bronzemedaille über 5000 Meter gewann , zur Schließung der Trainingsgruppe geäußert. Über ihr Management ließ Klosterhalfen verlauten: "Ich wurde über den Entschluss, dass das Nike Oregon Project geschlossen wird, vorab informiert. Es ist ein erster wichtiger Schritt, vor allem die aktuellen Athleten und deren Leistungen zu schützen, denn deren und meine sportliche Leistung ist seit der letzten Woche leider aufgrund der Umstände in den Hintergrund geraten."

Klosterhalfen: "Frei von allen Verdachtsmomenten"

Klosterhalfen befürwortet den Schritt von Nike, den sie "komplett naxchvollziehen" könne, "auch wenn ich, wie schon immer gesagt, über meine Erfahrungen seit November 2018 mit dem Team, den anderen Mitgliedern der Laufgruppe unter meinem Trainer Pete Julian nur Positives berichten und mich daher komplett von allen Verdachtsmomenten frei machen kann." Erneut betont die Langstreckenläuferin aus Bonn also, in den USA stets unter Coach Pete Julian trainiert zu haben - und nicht unter dem nach den Doping-Anschuldigungen von der amerikanischen Anti-Doping-Agentur USADA gesperrten Cheftrainer Salazar.

Über den US-Sportartikelhersteller sagt sie: "Nike hat mich in den vergangenen Jahren immer unterstützt und meinen Weg stets mitbegleitet, so wie es auch in Zukunft der Fall sein wird." Er ist auch ihr persönlicher Sponsor.