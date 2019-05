Internationale Pressestimmen zum Tod von Niki Lauda: "Ein Leben in der Pole-Position"

Formel-1-Legende Niki Lauda ist "im Kreise seiner engsten Familie in der Universitätsklinik in Zürich friedlich eingeschlafen". So teilte es die Familie Lauda am Dienstagvormittag in einem Statement mit, wie die österreichische Nachrichtenagentur APA berichtete. In seinen letzten zehn Monaten seien die engsten Verwandten jede Minute an seiner Seite gewesen. "Wir haben mit ihm gelacht, geweint, gehofft und gelitten, aber schlussendlich verließen Niki gestern seine Kräfte", heißt es demnach weiter.