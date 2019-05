Nach Tod von Niki Lauda: Ferrari, Niko Rosberg und Co. trauern um die Rennlegende - „Verheerender Verlust“

Die Formel 1 trauert um eine ihrer größten Ikonen. Vor dem Klassiker in Monaco hat der Tod des dreimaligen Weltmeisters Niki Lauda Fahrer, Teams und Fans erschüttert. „Für immer in unseren Herzen, für immer unsterblich in unserer Geschichte“, twitterte die Motorsport-Königsklasse am Dienstagmorgen. „Die Motorsport-Gemeinschaft betrauert den verheerenden Verlust einer wahren Legende“. Die Gedanken aller in der Formel 1 seien bei den Freunden und der Familie des Österreichers, der am Montag im Alter von 70 Jahren gestorben war.

Zum Tod von Niki Lauda: Die Bilder seines Lebens Die Bilder der beeindruckenden Karriere von Formel-1-Legende Niki Lauda. ©

Lauda "auf ewig" in den Ferrari-Herzen

Laudas ehemaliger Rennstall Ferrari schrieb am Dienstag bei Twitter: „Heute ist ein trauriger Tag für die Formel 1“. Und weiter: „Die große Familie Ferrari erfährt in tiefer Trauer die Nachricht vom Tod des Freundes Niki Lauda, dreifacher Weltmeister, zweimal mit der Scuderia (1975-1977). Er wird auf ewig in unseren Herzen und in denen der Fans bleiben.“ Seinen dritten Titel hatte Lauda 1984 in einem McLaren geholt. „Alle bei McLaren sind tieftraurig zu hören, dass unser Freund, unser Kollege und der Weltmeister von 1984, Niki Lauda, gestorben ist“, schrieb das britische Team bei Twitter. „Niki wird für immer in unseren Herzen und verankert sein in unserer Geschichte.“

Oggi è un giorno triste per la F1. La grande famiglia della Ferrari apprende con profonda tristezza la notizia della morte dell’amico Niki Lauda, tre volte campione del mondo, due con la Scuderia (1975-1977). Resterai per sempre nei cuori nostri e in quelli dei tifosi. #CiaoNiki pic.twitter.com/srQUUeDqLw — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) May 21, 2019

Rosberg dankt Lauda

Das deutsche Werksteam Mercedes veröffentlichte via Twitter zunächst ein Foto eines lächelnden Niki Lauda, darüber neben einem roten Herzen: Niki, 1949 - 2019. Lauda arbeitete seit Ende 2012 als Aufsichtsratschef des Rennstalls. „Eine Legende hat uns verlassen“, schrieb der britische Ex-Weltmeister Jenson Button, der 2009 die WM gewonnen hatte. „R.I.P. Niki Lauda“, twitterte der aktuelle Formel-1-Pilot Romain Grosjean vom amerikanischen Team Haas. Der spanische Ex-Weltmeister Fernando Alonso äußerte sich bei Twitter: „Schockierende und traurige Nachricht, diesen Morgen. RIP Niki“. Der Mercedes-Weltmeister von 2016, Nico Rosberg, dankte Lauda via Twitter. „Ich habe soviel von Dir gelernt. Deine Leidenschaft, dein Kampfgeist, nie zu aufzugeben, dein Glaube daran, dass man sich immer zweimal im Leben begegnet, und selbst deine Geduld mit uns Youngsters“, schrieb Rosberg. Er und mit ihm die 100 Millionen Fans auf der ganzen Welt „denken an dich und an deine Familie und wünschen, dass Du in Frieden ruhst“.

Shocking and sad news this morning. RIP Niki 😔 pic.twitter.com/2bnNdgKzMs — Fernando Alonso (@alo_oficial) May 21, 2019

Lauda schrieb große Geschichten in der Formel 1, die am kommenden Woche zu ihrem Klassiker in Monte Carlo antreten wird. Dieser Große Preis von Monaco wird aber ohne Zweifel im Zeichen des Todes von Lauda stehen, der wie durch ein Wunder 1976 auf der Nordschleife des Nürburgrings einen Feuerunfall überlebt hatte und nur wenig später schon wieder um die WM gefahren war.

