Ehrungen für Niki Lauda: Bewegende Szenen vor Formel-1-Rennen in Monaco

Die Formel 1 nimmt Abschied von Niki Lauda. Vor dem Großen Preis von Monaco am Sonntag wurde der einstige Weltmeister und langjährige Ferrari- und Mercedes-Funktionär von Piloten und den Veranstaltern des Rennens im Fürstentum geehrt. Lauda war am Montag im Kreis seiner Familie im Alter von 70 Jahren verstorben .

Es war ein bewegender Moment: Vor dem Rennspektakel in Monte Carlo stellten sich die 20 Fahrer auf der Start- und Zielgeraden in einem Kreis zusammen, angeführt vom Lauda-Vertrauten Lewis Hamilton. In der Mitte auf einem schwarzen Sockel lag ein alter Helm des am Montag gestorbenen dreimaligen Weltmeisters. In rot - der Farbe, die beim Großen Preis von Monaco auch der Helm von Titelverteidiger Hamilton trug. „Jeder liebt Niki“, sagte der Brite.