Niki Lauda: Formel-1-Weltmeister, Nationalheld und Unternehmer - Sein Leben in Bildern

Die Trauer nach dem Tod von Niki Lauda ist groß. Der dreimalige Formel-1-Weltmeister bleibt bei allen Motorsport-Fans bestens in Erinnerung. In seiner Karriere glänzt der Österreicher nicht nur mit Erfolgen auf der Rennstrecke.

Man wird ihn immer mit dieser roten Kappe in Verbindung bringen, die seinen schwer vernarbten Kopf bedeckt hat. Man wird ihn auch immer mit diesem Unfall auf dem Nürburgring in Verbindung bringen. "An den Unfall habe ich keine Erinnerung. Der Aufprall war so hart, dass mir dabei der Helm vom Kopf gerissen wurde", erinnerte sich Lauda.