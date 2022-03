Nikita Masepin kritisiert Formel-1-Team Haas nach Kündigung: Das wurde "vollständig ignoriert"

Mick Schumachers russischer Formel-1-Teamkollege Nikita Masepin muss den US-Rennstall Haas verlassen. Am Samstagvormittag hatten die Amerikaner die Trennung von dem 23-jJährigen bekanntgeben. Und der Russe ließ mit einem Statement nicht lange auf sich warten. Er sei "sehr enttäuscht" über das vorzeitige Aus und bezeichnete es als "einseitigen Schritt".

"Obwohl ich die Schwierigkeiten verstehe, wurden die Entscheidung der FIA und meine anhaltende Bereitschaft, die vorgeschlagenen Bedingungen zu akzeptieren, um fortzufahren, vollständig ignoriert. Ich habe meine Zeit in der Formel 1 sehr geschätzt und hoffe wirklich, dass wir alle zu besseren Zeiten wieder zusammen sein können", kritisierte Masepin den US-Rennstall Haas. Er hätte in der Formel 1 in dieser Saison als neutraler Athlet unter "Fia Flagge" starten dürfen. Zudem hätte Masepin einen Verhaltenskodex unterschreiben müssen, der unter anderem eine klare Distanzierung von den Aktionen Russlands dokumentiert.