Mit Niklas Dorsch und Arne Maier: So baut sich der FC Augsburg eine Europameister-Achse

Daniel Baier kehrt zum FC Augsburg zurück. Nicht als Spieler, sondern als Scout. Die Nachricht kam pünktlich zum Start des FCA in seine elfte Bundesliga-Saison an diesem Samstag (15.30 Uhr) gegen die TSG 1899 Hoffenheim. Baiers Rückkehr passt zu einer großen Augsburger Schlüsselfrage ein Jahr nach dem Karriereende des früheren Kapitäns, der 355 Pflichtspiele im FCA-Trikot bestritten hatte. Anzeige

Seit Baier (37) weg ist, fahnden sie in Augsburg nach einem neuen Chef im defensiven Mittelfeld. Jetzt hoffen Manager Stefan Reuter und Trainer Markus Weinzierl, den Nachfolger gefunden zu haben. Niklas Dorsch soll das schwere Erbe antreten. Den 23-Jährigen lockten sie mit einer schönen Zukunftsperspektive vom KRC Genk in Belgien zurück nach Deutschland. Sieben Millionen Euro zahlte der FCA für den beim FC Bayern ausgebildeten Mittelfeldspieler, der zur Bundesliga sagte: "Ich bin jetzt an einem Punkt, an dem ich zeigen will, dass ich mich auf diesem Niveau etablieren kann.

Das Reizvolle beim FCA vorm Saisonstart ist, dass Dorsch zusammen mit seinem U21-Europameister-Kollegen Arne Maier (22) auf Sicht die neue Mittelfeldachse bilden könnte. Sozusagen das Duo nach Baier und dem im Sommer ablösefrei zu Union Berlin weitergezogenen Rani Khedira.

"Wir haben beide geholt, weil sie in unsere Vorstellungen sehr gut reinpassen", sagte Trainer Weinzierl vor dem Hoffenheim-Spiel zu Dorsch und Maier: "Aber bewerten können wir das erst nach ein paar Spieltagen oder am Ende der Saison." Maier wurde kurzfristig von Hertha BSC ausgeliehen. Er hat erst ein paarmal mit dem neuen Team trainiert, zudem hat er auch noch das olympische Fußball-Turnier in den Beinen. Trotzdem sagte Weinzierl, Maier sei sofort eine Option.

Maier tritt mit der Rückennummer zehn in Baier-Fußstapfen "Er ist bereit. Er macht einen offenen, positiven, aufgeschlossenen Eindruck", berichtete Weinzierl nach den ersten Eindrücken von Maier, der übrigens die freie Trikotnummer 10 von Baier übernommen hat. Man habe in den ersten Trainingseinheiten sofort gesehen, "dass er ein guter Spieler ist", bemerkte der Trainer. Das gilt ebenso für Dorsch, der auf eine Olympia-Teilnahme in Tokio verzichtet hatte, um sich in Augsburg optimal vorbereiten und einleben zu können.

"Wir haben schon bei der U21 gezeigt, dass wir gut miteinander spielen können", sagte Maier. "Ich spiele gerne neben Niklas." Dorsch und Maier könnte also das Mittelfeld-Duo der Zukunft lauten. Auch Weinzierl ist gespannt, ob es so kommt: "Beide sind hoffnungsvolle Talente. Aber wir haben auch andere Mittelfeldspieler, die es gut spielen", sagte der Coach und nannte Jan Moravek und Carlos Gruezo.