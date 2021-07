Nach Dorsch und Vagnoman: Auch Monaco-Transfer Jakobs fährt nicht mit zu Olympia

Der Kader der deutschen Olympia-Auswahl schrumpft weiter. Ismail Jakobs, dessen Transfer vom 1. FC Köln zu Ligue-1-Klub AS Monaco erst am Montagabend offiziell vermeldet worden war, wird der von U21-Trainer Stefan Kuntz betreuten DFB-Elf bei den Olympischen Spielen in Tokio nicht zur Verfügung stehen. Das gab der DFB kurz nach der Bestätigung des Wechsels bekannt. Als Grund führte der Verband den fixierten Deal mit den Monegassen an.

DFB-Auswahl reist mit 18 Spielern nach Japan

Der Kader von Trainer Kuntz, der mit der U21-Nationalmannschaft in diesem Sommer noch den EM-Titel holte, umfasst ohne Jakobs nur noch 18 Spieler. Wegen diverser Absagen hatte Kuntz ohnehin nur 19 statt der erlaubten 22 Spieler für die Olympischen Spiele nominiert. Am Dienstag brechen die verbliebenen DFB-Profis in Richtung Japan auf, wo sie sich in Wakayama City auf das anstehende Turnier vorbereiten. Dort werden die Kuntz-Schützlinge im Rahmen eines Testspiels am 17. Juli auf Honduras treffen. Der Olympia-Startschuss erfolgt für die deutsche Auswahl am 22. Juli mit dem Vorrundenspiel in Gruppe D gegen Brasilien in Yokohama.