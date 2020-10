Niklas Hult zum Derbysieg von Hannover 96: "War ein atemberaubendes Gefühl"

God dag, Niklas Hult. Wie geht es dem Oberschenkel? Am Mittwoch mussten Sie das Training vorzeitig beenden. Sollte sich 96 sorgen, ob das mit dem Einsatz in Fürth klappt?

Ich glaube, es war nur etwas Ermüdung im Oberschenkel. Es gab keine richtige Situation, aber im Fünf-gegen-fünf habe ich ein bisschen was gespürt. Da haben wir entschieden, lieber reinzugehen und das mal zu checken. Das war eher eine Sicherheitsmaßnahme. Ich glaube nicht, dass man sich große Sorgen machen muss.

Das wäre gut für 96: Sie standen in allen sechs Pflichtspielen in der Startelf. Hätten Sie damit gerechnet, dass es so schnell so gut läuft für Sie?

Klar habe ich es gehofft, aber ich habe ehrlich gesagt nicht damit gerechnet. Die letzten sechs Monate vor meinem Wechsel habe ich nicht viel gespielt, weil mein Vertrag auslief. Dann kamen Corona und die Urlaubszeit. Ich habe dann zwei Monate lang eigentlich nur allein für mich trainiert. Als ich hierherkam, habe ich bei null angefangen – oder eher minus zehn. (lacht) Aber ich fühle mich gut und genieße es sehr.

Zuvor waren Sie vier Jahre lang in Griechenland. Hand aufs Herz: Fehlt Ihnen die Wärme im Vergleich zum Herbst in Niedersachsen?

In Griechenland scheint jeden Tag die Sonne, aber ich war ja nicht zum Urlaubmachen dort. Meine Familie und ich mögen Hannover sehr. Hier ist das Klima dem in Schweden viel ähnlicher, und es ist nah dran an der Heimat. Bis in meine Heimatstadt sind es vielleicht acht Stunden, das ist voll okay. Auch das Supermarktsortiment ist ähnlicher. (lacht) Außerdem passt der deutsche Fußball besser zu mir, denke ich. Ich vermisse Griechenland nicht.

Und wie läuft es mit dem Deutschlernen? Einer Ihrer ersten Sätze war ja „Ich spreche kein Deutsch“. Ist seitdem etwas dazugekommen?

Wir haben unsere Tochter noch nicht im Kindergarten unterbringen können, und mit ihr zu Hause ist es eher schwierig, die nötige Zeit zu finden. Aber das klappt bald – und dann fange ich an, richtig Deutsch zu lernen. Ich kann aber schon ein paar Wörter, schnappe auch in der Kabine und beim Training was auf.