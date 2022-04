"Viel zum Erfolg beigetragen": Bayer Leverkusen verlängert mit Ersatzkeeper Niklas Lomb

Bayer 04 Leverkusen hat den im Sommer auslaufenden Vertrag mit Ersatztorwart Niklas Lomb verlängert. Der neue Kontrakt des 28-Jährigen gilt bis zum 30. Juni 2024, wie der Bundesligist aus dem Rheinland am Dienstag mitteilte. Lomb spielt seit seiner Jugend für Leverkusen und wurde in den vergangenen Jahren mehrmals verliehen.

"Ich kenne meine Rolle sehr genau und will dazu beitragen, die Mannschaft zu pushen und für ein möglichst hohes Niveau im Training zu sorgen", wird Lomb vom Verein zitiert. Sportdirektor Simon Rolfes lobte den Keeper vor allem für seinen "besonderen Teamspirit und großen Einsatzwillen". Im Training habe er zudem "über Jahre hinweg viel zum Erfolg unserer jeweiligen Profi-Mannschaften beigetragen".

Für Bayer 04 stand Lomb bislang zweimal in der Bundesliga und viermal in der Europa League zwischen den Pfosten. In der aktuellen Spielzeit kam der gebürtige Kölner bislang noch nicht zum Einsatz. Lukáš Hrádecký ist beim Tabellenvierten der Bundesliga die unumstrittene Nummer eins.