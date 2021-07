Offiziell: Niklas Moisander wechselt von Bundesliga-Absteiger Werder Bremen zu Malmö FF

"Ich bin sehr glücklich und dankbar, dass ich diese Chance bekomme", wird Moisander auf der Webseite seines neuen Klubs zitiert. "Ich bin sehr motiviert durchzustarten und freue mich jetzt am meisten darauf, meine neuen Teamkollegen zu treffen und die Stadt kennenzulernen." Der 35-Jährige präsentierte sich als Kenner der ersten schwedischen Liga und erklärte: "Ich habe die Allsvenskan immer verfolgt und weiß, dass Malmö FF ein großer Verein in Schweden ist, ein bisschen wie Ajax in Holland oder der FC Bayern in Deutschland." Künftig bei Malmö zu spielen, bezeichnete Moisander als "eine große Ehre".

Zweimal Finnlands Spieler des Jahres

Moisander war im Sommer 2016 für 1,7 Millionen Euro von Sampdoria Genua zu Werder gewechselt. In fünf Spielzeiten an der Weser steuerte der Innenverteidiger in 142 Einsätzen insgesamt drei Treffer und ebenso viele Torvorlagen bei. Die größten Erfolge in seiner Karriere hatte der Finne in den Niederlanden. Dreimal gewann er dort die Meisterschaft, zweimal mit Ajax Amsterdam (2013, 2014) und einmal mit AZ Alkmaar (2009). Mit den beiden Vereinen durfte er zudem jeweils einmal den niederländischen Superpokal in den Himmel recken. In den Jahren 2012 und 2013 war er Finnlands Spieler des Jahres. Bei der diesjährigen Europameisterschaft stand der Routinier nicht im Kader der Nationalmannschaft. Aus dieser trat er nach 62 Einsätzen, in denen ihm zwei Treffer gelangen, bereits 2017 zurück.