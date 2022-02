"Niklas Süle weiß, wie man Titel gewinnt" - Lothar Matthäus gratuliert Borussia Dortmund zu "super Transfer"

Für den Abwehrspieler sei der Wechsel zwar sportlich "ein Rückschritt, weil es auch mit Süle schwer wird für den BVB, Titel zu holen", meinte Matthäus. "Aber wenn er sich in München nicht mehr wohlgefühlt hat und gerne in der Bundesliga bleiben wollte, hat er in Dortmund natürlich auch einen fantastischen Verein mit überragenden Fans. Und wer weiß: vielleicht ist er ja das Puzzleteilchen, das der Nummer zwei in Deutschland gefehlt hat, um in der nächsten Saison ganz oben zu landen", sagte der Weltmeister von 1990.