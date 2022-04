Süle-Ausfall gegen Villarreal? Innenverteidiger fehlt beim Abschlusstraining des FC Bayern

Der FC Bayern München hat sein Abschlusstraining für das Viertelfinal-Rückspiel der Champions League gegen den FC Villarreal ohne Abwehrspieler Niklas Süle bestritten. Der 26 Jahre alte Nationalspieler fehlte am Montag in der Einheit, von der nur die ersten 15 Minuten für Medien einsehbar waren. Süle war am Samstag beim 1:0 (0:0) des FC Bayern in der Bundesliga gegen den FC Augsburg wegen leichten Fiebers nicht dabei.

