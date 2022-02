Haaland? Sancho? Hamann: Niklas Süle ist der beste BVB-Transfer "der letzten zehn Jahre"

Trotz der in den vergangenen Jahren bemerkenswerten Personalpolitik von Borussia Dortmund bewertet Ex-Nationalspieler die Verpflichtung von Niklas Süle als größten BVB-Coup seit langer Zeit. Natürlich habe die Borussia mit Ousmane Dembélé, Jadon Sancho oder Erling Haaland in den vergangenen Jahren Spieler geholt, die "für kleines Geld kamen" und ihren Wert danach um Vielfaches gesteigert hätten, meinte der Sky-Experte - betonte dann aber mit Blick auf Süle: "In der Wahrnehmung und damit, was es für die Liga und für das Dortmunder Selbstwertgefühl macht, ist dies der beste und wichtigste Transfer der letzten zehn Jahre." Anzeige

Am Montag hatte der BVB den Deal mit dem 26-Jährigen offiziell verkündet. Zuvor hatte sich Süle mit dem Dortmunder Erzrivalen FC Bayern nicht auf eine Verlängerung seines im Sommer auslaufenden Vertrages verständigen können. Er kommt damit ablösefrei zum DFB-Pokalsieger und soll dort die in dieser Saison immer wieder anfällige Abwehr stabilisieren. "Es macht alle Spieler schon mal drei vier Prozent besser, wenn man weiß, dass man so jemanden in der Mannschaft hat", schwärmte Hamann und bezog sich dabei neben den sportlichen Qualitäten des Nationalspielers auch auf dessen hünenhafte Erscheinung.