Kommentar zum Transfer von Niklas Süle: Der BVB setzt beim dringend nötigen Umbau ein erstes Signal

Diese Entscheidung kam tatsächlich überraschend: Niklas Süle wechselt vom FC Bayern München zu Borussia Dortmund – nicht in die Premier League, nicht zum FC Barcelona, sondern zum BVB. Nach dem unschönen Ende samt teilweise respektloser Aussagen aus München sprach vieles dafür, dass der Nationalspieler den Schritt ins Ausland wagen, sich seinen großen Traum von der Insel erfüllen möchte. Stattdessen also Dortmund. Für den eifrigen Titelsammler Süle ist das auf dem Papier erstmal ein Rückschritt. Schließlich dürfte es in den kommenden Jahren nicht leichter werden, einen der Wettbewerbe zu gewinnen, in denen auch sein Ex-Klub mitmischt.

Anzeige