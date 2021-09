Nach Bericht über Chat-Nachrichten von Süle: Bayern-Trainer Nagelsmann reagiert - "Grenzwertig" 

Nach dem 3:1-Erfolg des FC Bayern München bei der SpVgg Greuther Fürth am Freitag hat FCB-Trainer Julian Nagelsmann auf Wirbel um einen Bericht des Nachrichtenmagazins Der Spiegel reagiert. Darin wird aus angeblichen Text-Nachrichten zitiert, die Bayern-Profi Niklas Süle mit Murat Lokurlu, Spielerberater und Inhaber einer Sportagentur, gewechselt haben soll . "Grundsätzlich finde ich es grenzwertig, wenn irgendwelche privaten Chatverläufe irgendwo erscheinen, unabhängig davon, ob es Spieler oder ein Berater sind. Man sollte das Vertrauensverhältnis haben, dass es nicht öffentlich wird", betonte Nagelsmann auf der Pressekonferenz nach dem Spiel. Er, der Coach, habe den Sachverhalt aber nicht mit Süle thematisiert und "auch nicht in meine Überlegungen mit einbezogen, ob er spielt oder nicht".

Nach Darstellung des Spiegel sind die Nachrichten Bestandteil von Prozessakten in einem Rechtsstreit zwischen Süles früherem Berater Karlheinz Förster und Lokurlu. Darin gehe es um mögliche Ansprüche aus gemeinsam getätigten Geschäften. Strittig ist dabei angeblich auch ein geplatzter Transfer von Timo Werner zum FC Bayern im Jahr 2020. Anders als Nagelsmann hatte sich Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic am Freitag zu dem Wirbel um Süle und Werner nicht äußern wollen. "Es ist wichtig, dass wir als FC Bayern an den Streitereien nicht teilnehmen", hatte Salihamidzic bei DAZN lediglich festgehalten.