Nach Corona-Wirbel: Niklas Süle vom FC Bayern stößt am Donnerstag zur Nationalmannschaft

Nach dem Wirbel um seinen zunächst positiven Corona-Test vor rund zwei Wochen wird Niklas Süle am Donnerstag zum Kreis der Nationalmannschaft stoßen und die Vorbereitung auf die beiden abschließenden Spiele der Nations-League-Gruppenphase am Samstag gegen die Ukraine und drei Tage später in Spanien aufnehmen. "Niklas Süle wird morgen mit den anderen Bayern-Spielern anreisen. Ich habe mit Hansi Flick telefoniert. Wir haben entschieden, dass er mit dazu kommt. Er hatte drei negative Tests und keinerlei Symptome. Wir wollen ihn mal anschauen und gucken, wie es ihm geht, wie er in Form ist", sagte Bundestrainer Joachim Löw am Mittwochabend nach dem 1:0 im Testspiel gegen Tschechien.

Anzeige