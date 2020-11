Vor Champions-League-Spiel in Salzburg: Bayern-Star Niklas Süle positiv auf Corona getestet

Dämpfer für den FC Bayern: Vor dem Champions-League-Spiel bei Red Bull Salzburg am Dienstag (21 Uhr, Sky) ist Niklas Süle positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das gab der deutsche Rekordmeister am Montagmittag bekannt. Süle befinde sich in häuslicher Quarantäne und es gehe ihm gut, teilte der Verein mit. Für die Partie in Salzburg wird der Innenverteidiger damit ausfallen. Sollte sich der positive Test in den kommenden Tagen bestätigen, wird er der Mannschaft von Hansi Flick wohl länger fehlen. Am kommenden Samstag (18.30 Uhr, Sky) steht in der Bundesliga das Spitzenspiel gegen Borussia Dortmund auf dem Programm.