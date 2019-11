Komplikationen bei Niklas Süle: Neue Sorgen für DFB und FC Bayern - So ist der Stand bei Leroy Sané

Die Sorgen von Joachim Löw werden nicht kleiner. Auch bei den letzten beiden Länderspielen des DFB-Jahres am Samstag gegen Weißrussland (20.45 Uhr/RTL) und am Dienstag gegen Nordirland (20.45 Uhr/RTL) muss der Bundestrainer eine ganze Reihe von Stars ersetzen. Neben den Langzeitverletzten fehlen unter anderem Marco Reus und Kai Havertz.

Leroy Sané arbeitet in den USA an der Rückkehr

Natürlich will sich offiziell niemand zu einem möglichen Termin äußern, zu schwerwiegend sind die Verletzungen – in beiden Fällen ein Kreuzbandriss. Während Sané, der aktuell in den USA mit einem Personaltrainer an der Rückkehr arbeitet und gerade erneut mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht wurde, stetig Fortschritte macht und im Frühjahr wieder angreifen will, gibt es bei Süle offenbar erneut Komplikationen.