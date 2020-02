Chance auf EM-Teilnahme steigt: Niklas Süle kehrt beim FC Bayern ins Lauf-Training zurück

Am Montag drehte der Nationalspieler nun erstmals nach der Veletzung wieder seine Runden im Trainingszentrum des Deutschen Meisters an der Säbener Straße, trug dabei sogar Fußballschuhe. Der Verein postete Bilder von einem sichtlich fröhlichen Süle. Mit dem schnellen Einstieg ins Lauf-Training steigen nun auch die Chancen auf eine EM-Teilnahme des 24-Jährigen im Sommer.

Süle hatte das Comeback schon am vergangenen Freitag angekündigt: "Montag fange ich wieder mit dem Laufen an", sagte er gegenüber der Bild. Sein großes Ziel ist die Europameisterschaft im Sommer, bei der er gleich drei Heimspiele in der Münchener Allianz Arena bestreiten könnte. "Ich möchte bei der Europameisterschaft topfit sein und bereite mich auch jeden Tag so vor", hatte Süle im Dezember gegenüber der Münchener TZ gesagt.