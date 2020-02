Noch vor EM-Teilnahme: Niklas Süle plant bereits sein Bundesliga-Comeback für den FC Bayern 

Niklas Süle arbeitet nach seinem im Oktober erlittenen Kreuzbandriss aktuell an seinem Comeback. Am Montagmittag hatte der FC Bayern erste Fotos in den sozialen Netzwerken veröffentlicht, die zeigten, dass Süle nach vier Monaten wieder ins Lauftraining eingestiegen ist. Am Abend bekräftigte der 24-Jährige bei der Präsentation eines neuen Lifestyle-Magazins sogar, dass er nicht nur das im Sommer anstehende Turnier mit der deutschen Nationalmannschaft ins Visier genommen hat.

"Die EM ist mein Riesenziel, aber nicht nur die", erklärte Süle. "Mittlerweile ist es auch mein Ziel, schnellstmöglich dem FC Bayern zu helfen und im Saisonendspurt wieder eine Alternative zu sein." Während das Turnier erst Mitte Juni beginnt, wird der letzte Bundesligaspieltag bereits am 16. Mai ausgetragen. Am Montag drehte der Nationalspieler nun erstmals nach der Verletzung wieder seine Runden im Trainingszentrum des Deutschen Meisters an der Säbener Straße, trug dabei sogar Fußballschuhe.

Süle komplett beschwerdefrei

"Nach knapp vier Monaten jeden Tag in diesem Kraftraum ein ähnliches Programm zu absolvieren, war es für mich überragend, heute hier rauszukommen, wieder zu laufen und das Gras ein bisschen zu riechen“, hatte Süle bei FCBayern.tv zu seinem Trainings-Comeback gesagt. Süle berichtete zudem vom guten Heilungsprozess, "ohne irgendwelche Komplikationen in meinem Knie. Ich laufe komplett beschwerdefrei und das ist, was zählt." Der Kontakt zum Team sei permanent da. "Ich bin mit den Jungs immer im Austausch. Sie wissen über jeden nächsten Schritt bei mir Bescheid, und es freut sie natürlich auch, dass ich den nächsten Schritt gehen konnte", sagte der Nationalspieler.

