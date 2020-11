Wie bei Serge Gnabry: Corona-Test von Bayern-Star Niklas Süle war falsch positiv

Der Corona-Wirbel beim FC Bayern München geht in die nächste Runde: Am Montag hatte der FCB dem positiven Corona-Test von Abwehrspieler Niklas Süle öffentlich gemacht. Doch nach SPORT BUZZER-Informationen stellte sich nun heraus: Der deutsche Nationalspieler hat sich gar nicht mit dem Coronavirus infiziert. So war der erste Süle-Test falsch positiv. Mindestens ein weiterer Test des 25-Jährigen hatte ein negatives Ergebnis hervorgebracht. Der FCB wollte sich auf Anfrage dazu nicht äußern.

Süle hatte sich nach der Corona-Diagnose in häusliche Quarantäne begeben - und damit auch das Champions-League-Spiel beim FC Salzburg (6:2) verpasst. Der Abwehr-Hüne droht auch für das Topspiel der Bundesliga am Samstag (18.30 Uhr) gegen Borussia Dortmund auszufallen. Ob der DFB-Profi beim BVB spielen kann, ist allerdings noch unklar. Süle hatte sich nach überstandener Kreuzband-Verletzung in dieser Saison zurück ins Bayern-Team gekämpft. In den ersten Pflichtspielen rotierte FCB-Trainer Hansi Flick immer wieder und ließ mal ihn und mal Teamkollege Jerome Boateng neben Abwehr-Chef David Alaba spielen.