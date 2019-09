Niklas Süle verrät: FC-Bayern-Star will eines Tages in die Premier League wechseln

Am Dienstagabend kann Niklas Süle vom FC Bayern München schon einmal erleben, wie es sich anfühlt, in einem Premier-League-Stadion aufzulaufen. Vor der Partie gegen bei den Tottenham Hotspur verriet Süle nämlich, dass die englische Liga in seinen Gedanken eine große Rolle spielt: "Das ist eine der Ligen, in denen ich unbedingt mal spielen will", sagte Süle im Interview mit Spox und DAZN. Beinahe wäre der Innenverteidiger im Sommer 2017 offenbar sogar schon auf die Insel gewechselt und nicht zum FC Bayern: "Es war eine Überlegung, in die Premier League zu gehen."