Nagelsmann appelliert und verzichtet auf Bekenntnis: Süle-Zukunft beim FC Bayern offen

Mit einem deutlichen Appell an die Leistungsbereitschaft aber ohne ein klares Bekenntnis zu einer langfristigen Zusammenarbeit will der neue Trainer Julian Nagelsmann den in der vergangenen Spielzeit nur selten überzeugenden Niklas Süle beim FC Bayern wieder in die Spur bringen. "Wenn er die Einsicht hat, an seinen Baustellen zu arbeiten und dazu jetzt noch einen Trainer bekommt, der ihn seit der U16 kennt, bin ich zuversichtlich, dass er seine PS wieder auf die Straße bringt. Darüber habe ich mit ihm schon gesprochen. Er muss was tun, das weiß er, aber ich halte sehr, sehr viel von ihm", erklärte Nagelsmann in einem Interview mit der Sport Bild.

Anzeige