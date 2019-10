Instagram-Post: Bayern-Star Niklas Süle reagiert auf Kreuzbandriss - Leroy Sané mit Botschaft

Nach seinem am Samstagnachmittag im Bayern-Derby gegen den FC Augsburg erlittenen Kreuzbandriss hat sich Innenverteidiger Niklas Süle vom FC Bayern München über Instagram an seine Fans gewandt. Der 24-Jährige postete ein Selfie von sich im Auto auf dem Weg nach Innsbruck, wo er operiert werden soll . Er bedankte sich bei seinen Fans und Followern für die aufmunternden Nachrichten und schrieb zuversichtlich: "Wer es einmal schafft, schafft es jedes Mal wieder!" Außerdem setzte er die Hashtags #recoverstartsnow und #comeonsüle .

Der FC Bayern München verspielte am Samstag in letzter Minute einen Bundesliga-Sieg im gegen den FC Augsburg. Niklas Süle stand zu diesem Zeitpunkt schon nicht mehr auf dem Platz . Der 24-Jährige musste mit Verdacht auf einen erneuten Kreuzbandriss im vorderen linken Knie früh ausgewechselt werden. David Alaba spielte für ihn weiter. Bereits zu seiner Zeit in Hoffenheim hatte Süle sich das Kreuzband im selben Knie gerissen.

Niklas Süle ist jetzt Leidensgenosse von Leroy Sané, der sich bereits in der Saisonvorbereitung mit Manchester City das Kreuzband riss, meldete sich über seine Instagram-Story zu Wort. Dort postete er sein Bild der beiden im deutschen Nationaltrikot und schrieb dazu: "Gute Besserung Bro! Come back stronger!" Wäre es vor der Saison nach dem FC Bayern gegangen, hätten Süle und Sané in der laufenden Saison gemeinsam für den Rekordmeister der Bundesliga gespielt. Durch die Verletzung des Stürmers zerschlug sich dessen Mega-Transfer an die Isar.