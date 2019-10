Bundestrainer Joachim Löw über Kreuzbandriss von Niklas Süle: "War Fixpunkt in unseren Planungen"

Bundestrainer Joachim Löw hat geschockt auf die Nachricht reagiert, dass sich Niklas Süle einen Kreuzbandriss zugezogen hat. Der Innenverteidiger des FC Bayern München verletzte sich beim 2:2 gegen den FC Augsburg schwer am linken Knie und soll noch am Sonntag operiert werden. Der langfristige Ausfall des 24-jährigen Nationalspielers sei "eine ganz bittere Nachricht", betonte Löw in einer vom DFB verbreiteten Stellungnahme, "in erster Linie natürlich für Niklas selbst".