Niklas Süle: Verdacht auf Kreuzbandriss bei FC-Bayern-Star - Kovac geht von schwerer Verletzung aus

Der FC Bayern München muss vermutlich lange auf seinen Abwehrchef Niklas Süle verzichten. Nach dem 2:2 (1:1) beim FC Augsburg besteht beim 24-Jährigen Verdacht auf Kreuzbandriss. "Es sieht so aus, dass bei Süle das Kreuzband beschädigt ist. jetzt müssen wir schauen, in wie weit andere Bereiche im Knie in Mitleidenschaft gezogen sind", sagte FCB-Trainer Niko Kovac auf der Pressekonferenz nach dem Spiel. Er gehe von einer "wirklich schweren Verletzung" aus.