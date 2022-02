Süle-Transfer und BVB-Vertrag: Raphael Guerreiro spricht über Zukunft in Dortmund

Der portugiesische Europameister von 2016, der beim BVB noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2023 hat, könnte sich eine Verlängerung durchaus vorstellen. " Es gab nur lose Gespräche, aber noch nichts Konkretes. Ich wäre auf jeden Fall bereit, denn ich fühle mich hier sehr wohl. Ich liebe diesen Verein sehr ", sagte der 28-Jährige. "Ich habe hier eine wichtige Rolle und bin Stammspieler. Der neue Vertrag wird natürlich wichtig für mich sein, so viele werde ich auch nicht mehr unterschreiben. Es muss also alles passen", sagte Guerreiro.

Guerreiro wechselte zur Saison 2016/17 für eine Ablösesumme in Höhe von 12 Millionen Euro vom FC Lorient zu den Westfalen. Seither kommt er auf 178 Pflichtspiele im BVB-Dress, in denen ihm 32 Tore und 34 Vorlagen gelangen. Auch in der aktuellen Saison gehört er zum Stammpersonal von Trainer Marco Rose.