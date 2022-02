BVB bestätigt Transfer-Coup: Niklas Süle wechselt ablösefrei vom FC Bayern zu Borussia Dortmund

Der Wechsel von Niklas Süle zu Borussia Dortmund ist perfekt. Wie der BVB am Montagnachmittag bestätigte, kommt der Nationalspieler zur kommenden Saison ablösefrei vom FC Bayern. Sein Vertrag in München läuft im Sommer aus. In Dortmund erhält er einen Kontrakt über vier Jahre. Kurz vor der offiziellen Bestätigung des Transfers hatte die Frankfurter Rundschau über den Deal des 26-Jährigen berichtet. Anzeige

"Wir freuen uns, dass wir in Niklas Süle einen deutschen Nationalspieler ablösefrei verpflichten und für vier Jahre an uns binden konnten", sagte BVB-Sportdirektor Michael Zorc. Lizenzspielerchef Sebastian Kehl, der den Posten des Managers im Sommer von Zorc übernehmen wird, erklärte: "Niklas hat uns in den persönlichen Gesprächen gezeigt, dass er große Lust auf Borussia Dortmund hat. Er verfügt über viel Erfahrung, Ruhe im Aufbauspiel und über die nötige Physis, um ab dem Sommer gemeinsam mit uns den nächsten Schritt zu gehen."

Süles Berater Volker Struth hatte am Sonntag im "Doppelpass" bei Sport1 verkündet, dass sich der Nationalspieler bereits für einen neuen Klub entschieden habe. Konkreter wollte er bei seinen Ausführungen jedoch nicht werden. So blieb der Name von Süles künftigem Arbeitgeber noch im Verborgenen. Neben dem BVB wurden auch der FC Chelsea, Manchester United oder der FC Barcelona als mögliche künftige Wirkungsstätten des Innenverteidigers genannt. Nun wird es Dortmund.