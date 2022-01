Bei Abgang von Niklas Süle: Lothar Matthäus bringt Bundesliga-Trio als Ersatz beim FC Bayern ins Gespräch

Der sich abzeichnende Abgang von Niklas Süle löst eine Nachfolger-Diskussion beim FC Bayern aus. Einem Bericht der Bild zufolge will der Nationalspieler seinen auslaufenden Vertrag bei den Münchenern nicht verlängern und den Verein am Saisonende verlassen. Der 26 Jahre alte Verteidiger habe den Rekordmeister bereits vor ein paar Wochen über seine Entscheidung informiert. Bis Juni hat der Klub nun also Zeit, sich damit zu beschäftigen, wie die Süle-Lücke im Kader ab der kommenden Saison gefüllt wird.

