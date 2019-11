Bericht: Niko Kovac sagt Hertha BSC ab, Bruno Labbadia und Roger Schmidt Kandidaten

Niko Kovac will pausieren

Wie der kicker berichtet, handelten sich die Berliner allerdings eine Absage von Ex-Bayern-Trainer Niko Kovac ein, der vor allem bei den Fans als Covic-Nachfolger hoch im Kurs stand. Laut dem Fachmagazin will Kovac in dieser Saison keinen neuen Job mehr antreten, nachdem die Zeit bei den Bayern äußerst kräftezehrend war. Interessantes Detail am Rande: Kovac und Covic kennen sich schon lange, Kovac ist sogar der Taufpate von Covic' Sohn Maurice.